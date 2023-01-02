NBA／坦言骨刺引發腳傷加劇 戴維斯仍盼避免手術
再度進入傷兵名單的戴維斯（Anthony Davis），也讓本季已經走得跌跌撞撞的湖人更蒙上一層陰影。儘管恢復狀況和回歸時間仍舊是未知數，但戴維斯仍希望避免進行手術，同時他也坦言自己疼痛已經減輕很多，一切狀況都是往樂觀方向發展。
「我現在感覺好很多了，疼痛感也大幅減輕，我認為我腳受傷的部位已經開始癒合，但我還不能給出準確的回歸時間。」戴維斯說。
戴維斯也提到自己的右腳原本就有骨刺，而這個問題造成腳踝舟骨出現壓力反應，而在面對金塊的比賽中，傷勢情況更為加重。「當時那一次碰撞，我想是造成現在一切的誘發因素。當我在中場休息時去做了X光檢查，整個腳非常痛。因為壓力反應可能導致了壓力性骨折，這是完全不同的情況。」
戴維斯也暗示自己可能需要在今年夏天移除骨刺，但眼前他希望能夠避免接受這項選擇，包括往後漫長的復原時間。「我不喜歡手術。我覺得，如果可以避免的話，那就避免吧。」
戴維斯這週將會在洛杉磯再次接受核磁共振檢查，如果恢復情況正常，將會開始進入治療階段。
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