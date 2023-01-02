NBA／連續10個比賽日球星破40分 追平聯盟1961年紀錄

根據《ESPN》數據統計，NBA自台灣時間12月22日到1日為止，已經連續10天比賽都有球員得分超過40分，追平了1961年12月期間所創造的紀錄。

這段期間共出現25次單場破40分，分別由17名球員達成，其中最瘋狂的莫過於唐西奇（Luka Doncic），3場比賽突破50分，更有一場達到60分；其他破50分的球員還包括席亞康（Pascal Siakam）。

這25次球員破40分的比賽中，球隊戰績為15勝10敗。若以單日來看，12月24日和12月31日分別都有5位球員拿下超過40分。

美國時間跨年後的第一天，也就是台灣時間1月2日，聯盟一共安排了3場比賽，分別是塞爾蒂克對金塊、公鹿對巫師、國王對灰熊，是否還會有球員再砍40分進而突破紀錄，也成了一大看點。

這10天內拿下40分的球員分別如下：

12月22日：安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）飆45分14籃板4助攻，公鹿106比114不敵騎士。

12月22日：泰托姆（Jayson Tatum）攻下41分5籃板4助攻，塞爾蒂克112比117不敵溜馬。

12月22日：席亞康飆52分9籃板7助攻，暴龍113比106擊敗尼克。

12月23日：麥凱倫（C.J. McCollum攻下40分8籃板9助攻，鵜鶘126比117擊敗。

12月24日：安比德（Joel Embiid）飆44分7籃板3助攻，76人119比114擊敗快艇。

12月24日：巴瑞特（RJ Barrett）攻下44分7籃板4助攻，尼克117比118不敵公牛。

12月24日：唐西奇轟50分10助攻8籃板，獨行俠112比106擊敗火箭。

12月24日：哈利伯頓（Tyrese Haliburton）拿下43分7助攻2籃板，溜馬111比108擊敗熱火。

12月24日：亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）得到44分10籃板6助攻，雷霆125比128不敵鵜鶘。

12月26日：泰托姆攻下41分7籃板3助攻，塞爾蒂克139比118擊敗公鹿。

12月26日：約柯奇（Nikola Jokic）攻下41分15籃板15助攻，金塊128比125擊敗太陽。

12月27日：葛蘭德（Darius Garland）攻下46分3籃板8助攻，騎士117比125不敵籃網。

12月28日：安比德飆48分10籃板，76人111比116不敵巫師。

12月28日：唐西奇狂轟60分21籃板10助攻，獨行俠126比121擊敗尼克。

12月29日：威廉森（Zion Williamson）攻下43分3籃板5助攻，鵜鶘119比118擊敗灰狼。

12月29日：安戴托昆波狂轟45分22籃板7助攻，公鹿113比119不敵公牛。

12月29日：約柯奇攻下40分7籃板6助攻，金塊126比127不敵國王。

12月30日：藍道（Julius Randle）攻下41分11籃板7助攻，尼克115比122不敵馬刺。

12月31日：詹姆斯（LeBron James）狂飆47分10籃板9助攻，湖人130比121擊敗老鷹。

12月31日：拉文（Zach LaVine）攻下43分3籃板6助攻，公牛132比118擊敗活塞。

12月31日：安戴托昆波狂轟43分20籃板5助攻，公鹿123比114擊敗灰狼。

12月31日：麥凱倫攻下42分5助攻4籃板，鵜鶘127比116擊敗76人。

12月31日：波爾（Jordan Poole）攻下41分6助攻5籃板，勇士118比112擊敗拓荒者。

1月1日：喬治（Paul George）得到45分9籃板4助攻，快艇130比131不敵溜馬

1月1日：唐西奇狂轟51分9助攻6籃板，獨行俠126比125擊敗馬刺。