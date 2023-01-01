NBA／讚唐西奇難防守 馬刺小將：會投籃又一堆假動作

當防守對象狂砍51分之際，對於一位未滿20歲的菜鳥新秀來說可謂是一次震撼教育。不過親眼見證唐西奇威震八方的強勢表現，馬刺年輕小將索漢（Jeremy Sochan）直言，對於能和這樣的超級戰將對陣，他感到非常興奮。

「防守那些精英等級的球員能夠提升我的自信心。如此經歷給了我很多幫助，我就是努力向他們發出挑戰，我想跟他們競爭。這樣的交手讓我感到興奮，和他們對抗很有趣。」索漢說。

索漢也提到防守唐西奇的困難度。「他很聰明又很有耐性，你雖然試圖去激怒他，但還是很困難。唐西奇熟知各種投籃角度，全身都是假動作，他會善用一些細節來博取犯規，他真的很聰明。但我就是想去防守最強的球員。」