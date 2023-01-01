NBA／生涯3隊各百場破30分 詹姆斯史上第一人

在38歲生日這一天，詹姆斯（LeBron James）在出戰老鷹的比賽中出手27次命中18球，狂轟47分10籃板9助攻的準大三元，幫助湖人取勝。

詹姆斯生涯已經累積522場破30分的比賽，距離喬丹（Michael Jordan）紀錄還差40場，同時這也是他在湖人時期的第100場破30分的比賽。

根據統計，詹姆斯成為史上首位在3支不同球隊都累積超過100場破30分比賽的球員；同樣地，詹姆斯也在騎士、熱火和湖人分別贏得總冠軍和總冠軍賽MVP。

詹姆斯的生涯總得分已經來到37860分，距離賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）歷史第一的紀錄只差527分，若以他的場均得分推算，大概再需19場比賽就能成功登上歷史之巔。