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NBA／生涯3隊各百場破30分 詹姆斯史上第一人
在38歲生日這一天，詹姆斯（LeBron James）在出戰老鷹的比賽中出手27次命中18球，狂轟47分10籃板9助攻的準大三元，幫助湖人取勝。
詹姆斯生涯已經累積522場破30分的比賽，距離喬丹（Michael Jordan）紀錄還差40場，同時這也是他在湖人時期的第100場破30分的比賽。
根據統計，詹姆斯成為史上首位在3支不同球隊都累積超過100場破30分比賽的球員；同樣地，詹姆斯也在騎士、熱火和湖人分別贏得總冠軍和總冠軍賽MVP。
詹姆斯的生涯總得分已經來到37860分，距離賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）歷史第一的紀錄只差527分，若以他的場均得分推算，大概再需19場比賽就能成功登上歷史之巔。
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