NBA／赫洛絕殺秀復刻韋德 阿德巴約：球出手就知道會進

赫洛（Tyler Herro）在最後讀秒階段雙方平手之際，一路持球推進在重重防守下以一記騎馬射箭空中飄移轟進絕殺三分球，留下滿場心碎的爵士球迷。

這一球也讓人不禁聯想起2009年3月9日熱火對公牛的2度延長加賽最後時刻，韋德（Dwyane Wade）也是在雙方平手之際成功抄球，並且用騎馬射箭的方式直接絕殺對手。

「我就是試著去創造出手投籃的機會，無論是為我自己還是隊友。我們不想打延長賽，很高興那一球命中了。我盡可能去找到一個出手點，哪怕是單腳起跳或是雙腳起跳，我看到了可以起跳的空間。」赫洛說。

阿德巴約（Bam Adebayo）也表示自己很肯定赫洛的出手將會命中。「我百分之百相信。當球飛在空中時，我已經知道猶他將成為一座失落之城。」

爵士主帥哈迪（Will Hardy）則說：「赫洛飆進了一記令人難以置信的投籃，他絕殺了我們。克拉克森（Jordan Clarkson）已經對上了赫洛，讓他有些猶豫，塞克斯頓（Collin Sexton）也上前補防，他甚至還有拉了赫洛的手。那是一個令人驚愕無比的回合，你很難再做出不同的選擇。」