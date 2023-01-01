快訊

去年長榮航勤4分之1員工失望出走 機師工會揭壓垮「最後一根稻草」

引爆跨年收視！他的舞台震驚全陸網 狂讚：神的孩子在跳舞

經典賽／將婉拒中華隊徵召？被砲轟逃兵 張育成如此回應

NBA／22歲前67場破25分 愛德華躍居灰狼隊史第一

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華寫紀錄卻難挽回灰狼連敗。 美聯社
愛德華寫紀錄卻難挽回灰狼連敗。 美聯社

愛德華（Anthony Edwards）在「背靠背」面對活塞的比賽中，再度攻下30分7籃板5助攻，不過灰狼最終仍是敗給活塞，苦吞6連敗。

根據統計，愛德華在22歲之前已經累積67場至少拿到25分的比賽，超越唐斯（Karl-Anthony Towns）原先所保持的灰狼隊史紀錄；排在這兩人之後的則是維金斯（Andrew Wiggins）的61場。

此戰雙方前三節戰成98比98平手，不過第四節活塞板凳火力大爆發，豪取26分，比起灰狼全隊單節得分都還要高。數據顯示，活塞替補球員5人得分達雙位數，和灰狼板凳相比取得65比20的絕對優勢。

「我們的第2陣容打出能量，他們表現非常棒。當我們能像下半場那樣執行防守時，我們進攻端就能加快比賽節奏，同時我們在球的轉移上做得很好。」波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）說，他這場獲得28分。

灰狼總教練芬奇（Chris Finch）面對球隊近期的頹勢也感無奈。「今天是我第一次看到球隊上上下下都流露出沮喪的神情。之前我們在客場也經歷過艱難的失利，但今天的狀況跟之前不同，大家的沮喪感更為明顯。」

相關新聞

NBA／唐西奇50分之旅領域展開 連5戰怪物數據再創新紀錄

唐西奇（Luka Doncic）今天面對馬刺再度狂砍51分9助攻6籃板4抄截，這已經他最近5場比賽中第3次突破30分，這是自2019年1月的哈登（James Harden）之後，再次出現如此無與倫比的

NBA／回顧籃網從亂流到連勝 杜蘭特：馮恩上任成轉折點

隨著在客場大勝黃蜂，籃網以一波11連勝結束2022年。挾著這股氣勢，籃網從勝率不到5成一路直追，21場比賽中勇奪18勝，排名大幅挺進到東區第2。 取得11連勝之後，厄文（Kyrie Irving

NBA／赫洛絕殺秀復刻韋德 阿德巴約：球出手就知道會進

赫洛（Tyler Herro）在最後讀秒階段雙方平手之際，一路持球推進在重重防守下以一記騎馬射箭空中飄移轟進絕殺三分球，留下滿場心碎的爵士球迷。 這一球也讓人不禁聯想起2009年3月9日熱火對公

NBA／熱火赫洛高難度絕殺三分彈 爵士飲恨苦吞4連敗

克拉克森（Jordan Clarkson）和馬卡南（Lauri Markkanen）在最後時刻的6罰全中，讓爵士依稀看見逼進延長賽的機會，但赫洛（Tyler Herro）卻在剩下6.3秒沒有暫停的情況

NBA／粉碎波總限制低於50分宣言 唐西奇：我只想贏球

在今天馬刺對戰獨行俠之前，總教練波波維奇（Gregg Popovich）曾開玩笑地表示，要把唐西奇的得分壓制在50分以內。 「50分是我們的目標，」波波維奇說，「我們要努力將他的得分控制在50分

NBA／生涯3隊各百場破30分 詹姆斯史上第一人

在38歲生日這一天，詹姆斯（LeBron James）在出戰老鷹的比賽中出手27次命中18球，狂轟47分10籃板9助攻的準大三元，幫助湖人取勝。 詹姆斯生涯已經累積522場破30分的比賽，距離喬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。