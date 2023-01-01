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NBA／回顧籃網從亂流到連勝 杜蘭特：馮恩上任成轉折點
隨著在客場大勝黃蜂，籃網以一波11連勝結束2022年。挾著這股氣勢，籃網從勝率不到5成一路直追，21場比賽中勇奪18勝，排名大幅挺進到東區第2。
取得11連勝之後，厄文（Kyrie Irving）在接受採訪時談到了球隊的心態。「我認為我們就是以正確的方式打球，而比賽最終結果也給了我們正面回饋。我們攻防兩端表現都很不錯。當大伙打出侵略性，展現絕佳能量，這會帶來很大的影響。讓我們充滿自心，這種感覺很棒。」
杜蘭特（Kevin Durant）也回顧了2022年籃網所面臨到的變化。「我們曾經歷過一些不如意的事情，還有陣容上的變動，在開始賽季之前也出現許多流言蜚語，但我們還是能把球隊凝聚在一起，這很酷。在馮恩（Jacque Vaughn）接任之後，我們開始向前邁進，這對我們來說是一大轉折點。現在我們打得很好，這是最重要的事情」
杜蘭特說：「今年我們經歷了很多事情，我們期待著在2023年有更棒的事情出現。」
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