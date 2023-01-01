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NBA／粉碎波總限制低於50分宣言 唐西奇：我只想贏球

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波波維奇(左)的宣言遭到唐西奇擊破。 路透社
波波維奇(左)的宣言遭到唐西奇擊破。 路透社

在今天馬刺對戰獨行俠之前，總教練波波維奇（Gregg Popovich）曾開玩笑地表示，要把唐西奇的得分壓制在50分以內。

「50分是我們的目標，」波波維奇說，「我們要努力將他的得分控制在50分以下。」

然而，唐西奇顯然沒有把波波維奇的話聽進去。在這場德州內戰中，唐西奇全場29投18中包括6記三分球、15罰9中，狂轟51分9助攻6籃板4抄截，這是他最近5場比賽中第3度突破50分，率領球隊以126比125驚險擊敗難纏的馬刺，取得6連勝。

「我看了波波維奇的那段訪談，我只想要贏球。當然能拿到50分感覺還是挺不錯的。」唐西奇說。

伍德（Christian Wood）也表示：「限制唐西奇低於50分，波總真的有努力過了。必須向唐西奇致敬。」

唐西奇成為史上首位在5場比賽中至少拿到225分50籃板50助攻的球員，也是史上第8位能在25歲以下至少3度破50分的球員；唐西奇生涯已經累積4次破50分的比賽，而獨行俠史上所有球員加起來的50分場次也就4場。

如此驚人表現顯然也折服這位傳奇老教頭。「唐西奇是一個很棒的球員，他的籃球智商實在太高了。但我真的也為大伙的努力感到驕傲，即使我們落後兩位數，大家仍持續努力。」

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