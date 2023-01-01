NBA／熱火赫洛高難度絕殺三分彈 爵士飲恨苦吞4連敗

克拉克森（Jordan Clarkson）和馬卡南（Lauri Markkanen）在最後時刻的6罰全中，讓爵士依稀看見逼進延長賽的機會，但赫洛（Tyler Herro）卻在剩下6.3秒沒有暫停的情況下，持球一路從後場推進，最後以單腳起跳騎馬射箭姿態在人群中轟進一記不可思議的絕殺三分球，幫助熱火以126比123氣走地主爵士，讓鹽湖城球迷只能帶著心碎遺憾過新年。

昨天兵敗丹佛的熱火，直接趕往猶他州作客，巴特勒（Jimmy Butler）此戰也因傷勢休兵。儘管少了當家悍將，但演出絕殺秀的赫洛奮力拿下29分9籃板6助攻2抄截，阿德巴約（Bam Adebayo）則是飆出32分8籃板5助攻，本季第5次單場突破30分。加上替補的歐拉迪波（Victor Oladipo）也貢獻了23分5籃板5助攻3抄截。

雙方此戰一路廝殺到最後時刻，比分始終呈現膠著狀態。熱火原本在剩下19.1秒仍掌握5分領先優勢，看似穩操勝算，沒想到克拉克森先是把握3罰機會，將比分迅速縮小，歐拉迪波2罰1中，讓雙方差距僅有一球之遙。隨後馬卡南出手成功製造犯規，並且3罰全進，一舉追平比分。然而這樣的追分隨著赫洛的絕殺秀，爵士仍是吞下沉重的4連敗。

馬卡南拿到全隊最高29分14籃板，克拉克森22分5籃板3助攻；歐林尼克（Kelly Olynyk）14分6助攻4籃板3抄截，畢斯利（Malik Beasley）和塞克斯頓（Collin Sexton）各得到17分、14分。