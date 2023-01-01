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NBA／唐西奇50分之旅領域展開 連5戰怪物數據再創新紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇再寫空前紀錄。 美聯社
唐西奇再寫空前紀錄。 美聯社

唐西奇（Luka Doncic）今天面對馬刺再度狂砍51分9助攻6籃板4抄截，這已經他最近5場比賽中第3次突破30分，這是自2019年1月的哈登（James Harden）之後，再次出現如此無與倫比的瘋狂50分之旅個人秀。

根據統計，唐西奇這5場比賽場均拿到45.6分11.2籃板10.2助攻，成為史上首位在5場比賽中累積至少225分50籃板50助攻的球員；此外，唐西奇在12月份一共得到526分，場均35.1分，也打破獨行俠隊史單月最多得分紀錄。基本上已經預約了西區單月最佳球員。

「唐西奇的表現令人難以置信。我加入聯盟7年來從沒見過有其他人能打出這樣的表現。」伍德（Christian Wood）忍不住稱讚道。

除了個人數據耀眼，唐西奇進入領域展開無量空處之餘，還帶動了球隊一波6連勝，排名躍升西區第4。「我們現在的感覺很好，每個人都很開心，大家都在慶祝。當你在贏球時，一切都是美好的。」唐西奇說。

儘管獨行俠處於連勝狀態中，但面對馬刺這樣的後段班球隊仍得靠唐西奇的大爆發才能驚險過關，對獨行俠也是潛在的隱憂。

「球隊必須要盡快恢復健康，現在唐西奇所承擔的東西實在太多了。」獨行俠總教練基德（Jason Kidd）說。

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