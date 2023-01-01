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NBA／2019梯狀元榜眼對決 莫蘭特飆32分力壓威廉森

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
2019年狀元威廉森(左)和榜眼莫蘭特正面對決，後者面子裡子全贏。 法新社
2019年狀元威廉森(左)和榜眼莫蘭特正面對決，後者面子裡子全贏。 法新社

昨天在自家靠著麥凱倫（C.J. McCollum）破紀錄11顆三分球力退強敵76人的鵜鶘，緊接著又趕往曼菲斯挑戰另一個勁敵。在「背靠背」作戰舟車勞頓情況下，前三節緊咬比分的鵜鶘仍是氣力放盡，第四節難以抵擋灰熊的攻勢，最終以101比116敗陣。

鵜鶘中止近期的5連勝，至於灰熊則是擺脫先前5戰4敗的陰霾，近兩戰都以雙位數分差大勝。鵜鶘目前仍居西區第2，灰熊緊追其後，但前3名之間僅有1場勝差，排名隨時出現變動。

灰熊前三節靠著莫蘭特（Ja Morant）和貝恩（Desmond Bane）合拿39分，取得4分領先；第四節莫蘭特獨拿9分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）也補上11分，灰熊殺出一波24比6的猛烈攻勢，直接擊潰鵜鶘防線。

莫蘭特22投13中拿下32分8助攻3籃板2抄截，貝恩18分7籃板，傑克森17分，亞當斯（Steven Adams）10分21籃板2抄截2阻攻，籃板寫下賽季新高。

威廉森（Zion Williamson）拿到全隊最高20分，外加9籃板，但出現多達9次失誤，是他本季失誤最多的一場比賽。麥凱倫結束美妙的紀錄之夜，此役16投4中包括三分球7投1中，只得到10分。

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