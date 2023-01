NBA／2019梯狀元榜眼對決 莫蘭特飆32分力壓威廉森

昨天在自家靠著麥凱倫(C.J. McCollum)破紀錄11顆三分球力退強敵76人的鵜鶘,緊接著又趕往曼菲斯挑戰另一個勁敵。在「背靠背」作戰舟車勞頓情況下,前三節緊咬比分的鵜鶘仍是氣力放盡,第四節難以抵擋灰熊的攻勢,最終以101比116敗陣。

鵜鶘中止近期的5連勝,至於灰熊則是擺脫先前5戰4敗的陰霾,近兩戰都以雙位數分差大勝。鵜鶘目前仍居西區第2,灰熊緊追其後,但前3名之間僅有1場勝差,排名隨時出現變動。

Ja Morant leaves Zion Williamson in the dust for the AND-ONE 😤pic.twitter.com/lXF4LJNsfo