NBA／安比德啟動大三元模式 客場率76人痛宰雷霆

作客奧克拉荷馬市的安比德（Joel Embiid），今天沒有發揮無與倫比的進攻破壞力，反而上演約柯奇（Nikola Jokic）模式的全能表現。

安比德全場雖然17投僅6中得到16分，但抓下13籃板並送出賽季新高10次助攻，外加4阻攻，完成本季個人首次大三元，也是生涯第5次，帶領76人擺脫昨晚被麥凱倫（C.J. McCollum）外線轟垮的陰霾，以115比96輕取雷霆。

安比德生涯總得分來到9431分，超越伊古達拉（Andre Iguodala），排名76人隊史第9，有望成為球隊歷史上第9位突破萬分里程碑的球員。76人隊史得分王是葛利爾（Hal Greer），累積21586分，艾佛森（Allen Iverson）以19931分居次。

哈登（James Harden）缺席了面對過去老東家的這場比賽，哈里斯（Tobias Harris）拿到全隊最高23分，另外還有9籃板4助攻，米爾頓（Shake Milton）18分5助攻4籃板，梅爾頓（De'Anthony Melton）則有17分7籃板5助攻3抄截2阻攻的全方位數據。

76人拿雷霆開刀，全場一路領先對手，最多贏得33分，比賽也早早進入垃圾時間，76人順利結束近期的2連敗。

雷霆當家一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此役表現低迷，15投4中只得到14分6籃板5助攻，創下個人本季得分新低；吉迪（Josh Giddey）20分9籃板，威廉斯（Jalen Williams）17分。