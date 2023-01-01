NBA／勒佛特頂替先發聯手勒夫 騎士險退公牛止3連敗
儘管先發主控葛蘭德（Darius Garland）因右手姆指扭傷被迫缺席，但勒佛特（Caris LeVert）適時頂替先發並拿下全隊最高23分，搭配老將勒夫（Kevin Love）貢獻20分9籃板，幫助騎士在客場以103比102險勝公牛，結束近期3連敗。
昨晚在主場擊退活塞的公牛，今天繼續「背靠背」迎戰來訪的騎士，不過三劍客合計46投僅18中，幾乎整場比賽都陷入苦追狀態；儘管第四節德羅展（DeMar DeRozan）獨拿11分，拉文（Zach LaVine）也有7分進帳，但還是難以取得超前機會。最後一波進攻，德羅展在騎士防守下嘗試高難度15呎跳投未中，無緣再演逆轉戲碼。
「全世界都知道球最後會到誰的手裡，德羅展一直命中這樣的投籃。」勒佛特談到騎士最後對於德羅展的防守。
少了葛蘭德，米契爾（Donovan Mitchell）此役手感也不理想，16投僅5中得到15分6助攻，還發生7次失誤，所幸勒佛特頂住得分空缺，勒夫也砍進5記三分球，時隔近兩個月再度得分超過20分，加上歐斯曼（Cedi Osman）和奧科羅（Isaac Okoro）替補合拿23分，騎士得以穩住些微的領先優勢。
德羅展獲得21分4籃板3助攻3抄截，拉文15分4籃板2助攻，佛西維奇11分14籃板2抄截；多森姆（Ayo Dosunmu）19分2籃板2助攻5抄截。公牛結束近期的2連勝。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言