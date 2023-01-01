NBA／勒佛特頂替先發聯手勒夫 騎士險退公牛止3連敗

儘管先發主控葛蘭德（Darius Garland）因右手姆指扭傷被迫缺席，但勒佛特（Caris LeVert）適時頂替先發並拿下全隊最高23分，搭配老將勒夫（Kevin Love）貢獻20分9籃板，幫助騎士在客場以103比102險勝公牛，結束近期3連敗。

昨晚在主場擊退活塞的公牛，今天繼續「背靠背」迎戰來訪的騎士，不過三劍客合計46投僅18中，幾乎整場比賽都陷入苦追狀態；儘管第四節德羅展（DeMar DeRozan）獨拿11分，拉文（Zach LaVine）也有7分進帳，但還是難以取得超前機會。最後一波進攻，德羅展在騎士防守下嘗試高難度15呎跳投未中，無緣再演逆轉戲碼。

「全世界都知道球最後會到誰的手裡，德羅展一直命中這樣的投籃。」勒佛特談到騎士最後對於德羅展的防守。

少了葛蘭德，米契爾（Donovan Mitchell）此役手感也不理想，16投僅5中得到15分6助攻，還發生7次失誤，所幸勒佛特頂住得分空缺，勒夫也砍進5記三分球，時隔近兩個月再度得分超過20分，加上歐斯曼（Cedi Osman）和奧科羅（Isaac Okoro）替補合拿23分，騎士得以穩住些微的領先優勢。

德羅展獲得21分4籃板3助攻3抄截，拉文15分4籃板2助攻，佛西維奇11分14籃板2抄截；多森姆（Ayo Dosunmu）19分2籃板2助攻5抄截。公牛結束近期的2連勝。