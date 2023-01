NBA／唐西奇狂轟51分智退馬刺 近5戰3度破50分

可以這麼說,目前地球上暫時沒有人可以阻擋唐西奇(Luka Doncic)的得分了!

在獨行俠作客聖安東尼奧的比賽中,唐西奇再度發飆,全場29投18中包括6記三分球、15罰9中,狂轟51分9助攻6籃板4抄截,這是他最近5場比賽中第3度突破50分,率領球隊以126比125驚險擊敗難纏的馬刺,取得6連勝。

Luka just went OFF in the first half 😳



30 PTS

3 AST

5/6 3PM

69% FGM



