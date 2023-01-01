NBA／唐西奇狂轟51分智退馬刺 近5戰3度破50分

可以這麼說，目前地球上暫時沒有人可以阻擋唐西奇（Luka Doncic）的得分了！

在獨行俠作客聖安東尼奧的比賽中，唐西奇再度發飆，全場29投18中包括6記三分球、15罰9中，狂轟51分9助攻6籃板4抄截，這是他最近5場比賽中第3度突破50分，率領球隊以126比125驚險擊敗難纏的馬刺，取得6連勝。

Luka just went OFF in the first half 😳



30 PTS

3 AST

5/6 3PM

69% FGM



Catch the start of Q3 in San Antonio:

📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/kFNkmhMkpb — NBA (@NBA) January 1, 2023

唐西奇在對紐約尼克一戰狂砍生涯新高60分，寫下前所未見的超級大三元；在這之前他在面對火箭的比賽中也拿下50分10助攻8籃板。而在2022年的最後一天，唐西奇又為達拉斯貢獻一次恐怖飆分秀。生涯累積4次破50分。

唐西奇前三節就攻下42分10助攻，搭配全隊高達61.2%的命中率，三節得分破百，領先馬刺10分；不過投籃狀態並不遜於對手的馬刺，一度落後17分追回來，進入第四節仍展現韌性，靠著瓊斯（Tre Jones）和伯爾特（Jakob Poeltl）合拿16分，不斷追近比分，到最後讀秒階段雙方僅有1分之差。單節拿到9分的唐西奇剩下4.1秒兩罰得手，差距來到3分。

馬刺原本有機會壓過比分，但瓊斯隨後4次罰球機會命中2球，馬刺犯規讓唐西奇站上罰球線，首球沒進的他第2罰乾脆直接砸向籃框，還順勢搶到進攻籃板，也讓時間順利走完。

Luka hits two clutch free throws for ANOTHER 50 piece 🗣️



Mavs lead with seconds remaining.



📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/l945AeFuTz — NBA (@NBA) January 1, 2023

唐西奇最近5場比賽場均拿到45.6分11.2籃板10.2助攻的驚人數據，讓原本走得崎嶇的獨行俠殺出一波連勝，排名也衝上西區第4。

此役除了唐西奇外，頂上先發表現優異的伍德（Christian Wood）又拿下25分7籃板；小哈德威（Tim Hardaway Jr.）14分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）11分。

奮戰到最後一刻的馬刺可說是逼出了唐西奇的飆分秀。強森（Keldon Johnson）獲得30分，新秀索漢（Jeremy Sochan）20分6籃板，伯爾特19分15籃板6助攻，瓊斯18分6助攻5籃板。