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NBA／哈利伯頓末節爆發力壓快艇雙星 溜馬主帥讚：像怪物一樣

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈利伯頓(左)第四節後段大爆發。 美聯社
哈利伯頓(左)第四節後段大爆發。 美聯社

喬治（Paul George）雖然在客場奮力砍進賽季個人新高45分，然而透納（Myles Turner）和哈利伯頓（Tyrese Haliburton）卻是聯手攻下58分，其中哈利伯頓更在最後4分鐘包辦13分，幫助溜馬以131比130驚險獲勝。

溜馬送給快艇2連敗的同時，本身則是取得3連勝，這也是他們最近6場比賽中的第5勝。

透納拿下34分3籃板3助攻，這是他本季第3次單場突破30分，也是次高得分；哈利伯頓獲得24分10助攻，18分集中在第四節，本季第12次至少拿到20分10助攻。希爾德（Buddy Hield）轟進5顆三分球，得到18分8籃板，奈史密斯（Aaron Nesmith）和馬瑟倫（Bennedict Mathurin）各拿16分、15分。

「透納這場比賽的表現簡直太棒了，哈利伯頓第四節就像怪物一樣，親手製造你幾乎所能想像的所有劇本，令人嘆為觀止。我們今天在自家打出一場季後賽高張力等級的比賽。」溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）賽後讚道。

快艇第四節在喬治獨拿18分的帶領下，終場前4分鐘取得2分領先，但隨後比賽進入哈利伯頓時間，個人包辦全隊15分之中的13分，搭配透納關鍵兩罰，溜馬在最後時刻超前3分。雷納德（Kawhi Leonard）30呎外的三分出手未中，哈利伯頓搶下籃板，同時2罰1中，即便喬治臨去秋波砍進三分球也無濟於事。

「通常在我們掌控住節奏後，我們就能贏得比賽，」哈利伯頓亦稱讚透納的表現。「身為一名領袖，他做得很棒，我認為他又再次享受籃球的樂趣。」

透納則說：「我相信我們正在打造的東西，我們會持續下去，結果會說明一切。」溜馬在這波連勝後，戰績名列東區第6。

儘管遭受到溜馬主場球迷的噓聲伺候，喬治依然拿下了45分9籃板4助攻3抄截；雷納德24分7助攻5籃板，莫里斯（Marcus Morris Sr.）15分，傑克森（Reggie Jackson）13分。

「我仍在實驗中，特別是主打小球陣容時要找到如何執行防守的方法。」快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）說。

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