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NBA／點名3球員用防守改變比賽 柯爾：球迷樂見球隊成長

聯合新聞網／ 綜合報導
迪文森佐末節的防守和進攻帶動勇士逆轉。 美聯社
迪文森佐末節的防守和進攻帶動勇士逆轉。 美聯社

勇士今日在主場以118：112險勝拓荒者，第四節堅強的防守是獲勝最大關鍵。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也特別點名3名球員的表現。

勇士在比賽時間還剩5分鐘左右時落後8分，格林（Draymond Green）一次成功的防守改變比賽，勇士打出12：0的攻勢，最終贏下比賽。

對此柯爾表示，「必須讚美迪文森佐（Donte DiVincenzo）、庫明加（Jonathan Kuminga）、格林，他們在第四節的防守很關鍵，用難以置信的方式幫球隊贏下比賽。」

勇士主帥柯爾。 美聯社
勇士主帥柯爾。 美聯社

勇士拿到本季首次4連勝，對此柯爾說道：「這4場勝利都需要勇氣，我們球迷能感受到這點，我認為球迷會很喜歡看見這支球隊成長。」

格林談到4連勝也表示，「太不可思議了，不過我認為這只是開端。」

值得一提的是，勇士本賽季在主場16勝2敗，全聯盟第1。這波4連勝全都是主場出戰。接下來他們還要在主場面對老鷹、活塞、魔術及太陽，直到台灣時間11月14日才要作客馬刺主場。

勇士 柯爾 Draymond Green

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