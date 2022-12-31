NBA／點名3球員用防守改變比賽 柯爾：球迷樂見球隊成長

勇士今日在主場以118：112險勝拓荒者，第四節堅強的防守是獲勝最大關鍵。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也特別點名3名球員的表現。

勇士在比賽時間還剩5分鐘左右時落後8分，格林（Draymond Green）一次成功的防守改變比賽，勇士打出12：0的攻勢，最終贏下比賽。

對此柯爾表示，「必須讚美迪文森佐（Donte DiVincenzo）、庫明加（Jonathan Kuminga）、格林，他們在第四節的防守很關鍵，用難以置信的方式幫球隊贏下比賽。」

This was the biggest sequence of Donte DiVincenzo's first season with the Warriors. Up two, DiVincenzo strips Damian Lillard in isolation with 42 seconds left. Then he hits a pick-and-pop dagger 3 with 23 seconds left. pic.twitter.com/JFf8X0Fik7 — Anthony Slater (@anthonyVslater) 2022年12月31日

勇士主帥柯爾。 美聯社

勇士拿到本季首次4連勝，對此柯爾說道：「這4場勝利都需要勇氣，我們球迷能感受到這點，我認為球迷會很喜歡看見這支球隊成長。」

格林談到4連勝也表示，「太不可思議了，不過我認為這只是開端。」

值得一提的是，勇士本賽季在主場16勝2敗，全聯盟第1。這波4連勝全都是主場出戰。接下來他們還要在主場面對老鷹、活塞、魔術及太陽，直到台灣時間11月14日才要作客馬刺主場。