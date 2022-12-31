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NBA／「他已不年輕了」 戴維斯認同詹姆斯只想爭冠言論
湖人球星詹姆斯（LeBron James）日前發表還想爭冠的言論，引發熱議，被外界視為打算離隊的訊號。對此他的隊友戴維斯（Anthony Davis）認為這番言論很正常。
戴維斯認為詹姆斯的「爭冠論」符合常理，「詹姆斯已經不年輕了，無論職業生涯還剩多久，他當然都想競爭冠軍，我對這件事沒有特別的解釋，這是一段很真誠的聲明。」
戴維斯也透露自己傷勢的現況，「疼痛仍存在，但不像以前那麼多，我最近開始在舉重，無論何時能重返球場，我都會帶著興奮的心情，這就是我的心態」」
本賽季戴維斯出賽25場，平均拿到27.4分、12.1籃板、2.6助攻，投籃命中率59.4%。在他缺陣後，湖人的戰績是3勝5敗。
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