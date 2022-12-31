NBA／詹姆斯得分登頂僅差527分 賈奈特：重新定義老將

詹姆斯（LeBron James）今日在38歲生日夜拿到47分準大三元表現，生涯總得分來到37860分，距離賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）歷史第一的紀錄只差527分，按照進度約19場比賽就能成功登頂。眾現役球星也紛紛在推特發表對詹姆斯的讚嘆。

籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）表示，「我剛見證精湛的47分，詹姆斯，太精湛了。」

Masterful 47 I just watched, Lebron James. Masterful…GGz — Kevin Durant (@KDTrey5) 2022年12月31日

傳奇球星賈奈特寫道，「38歲的詹姆斯仍像他18歲時一樣，拿到30分大三元，這真的太瘋狂了。他重新定義老將。」

LeBron getting the same 30 point triple doubles at 38 as he did at 18 is some crazy ish. Redefining Father Time 💪🏾 — Kevin Garnett (@KevinGarnett5KG) 2022年12月31日

湖人傳奇球星魔術強森也寫道，「詹姆斯在戰勝老鷹的比賽中拿到47分10籃板9助攻，為他生日打出了一場秀。」

LeBron James put on a show for his birthday scoring 47 points, 10 rebounds and 9 assists in the Lakers 130-121 victory over the Hawks!🔥🔥🔥 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 2022年12月31日

湖人球星大加索（Pau Gasol）表示，「詹姆斯38歲生日快樂，這是你慶祝的方式！出色的比賽及勝利！」