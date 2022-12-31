NBA／小裴頓重返勇士主場 格林親自送上冠軍戒指

勇士隊今天在主場迎戰來訪的拓荒者隊與前隊友小裴頓（Gary Payton II），並在賽前由格林為小裴頓戴上上賽季冠軍戒指，格林也在致詞時表示，這是一個非常特別的時刻，也希望球迷能夠向這位年輕的冠軍得主展現敬意。

小裴頓在上賽季幫助勇士奪冠後，以自由球員身分轉戰拓荒者，並在今天首度回到勇士主場，勇士球團賽前也特別為他安排了冠軍戒指頒獎儀式，並為他製作致敬影片，而勇士也派出精神領袖格林作為代表，將冠軍戒指送到了小裴頓手中。

對於擔任頒獎儀式的引言人，格林說：「對我來說這是非常特別的時刻，我很榮幸能夠把這個送到那些像你一樣踏上旅程的人，我愛你兄弟，我也希望大家能夠對這位年輕的冠軍得主表達敬意。」

而勇士主帥柯爾也說：「這是個偉大的時刻，沒有他，上賽季我們就不可能拿下冠軍。」小裴頓在休賽季轉戰拓荒者後，因為開刀治療核心肌肉傷勢至今還未出賽，不過近期已經重新投入訓練。