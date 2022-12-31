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NBA／公牛拉文飆本季新高43分 德羅展：這是我們認識的他

聯合新聞網／ 綜合報導
公牛球星拉文(右2)。 路透社
公牛球星拉文(右2)。 路透社

公牛今日在主場迎戰活塞，球星拉文（Zach LaVine）攻下個人賽季新高43分，幫助球隊以132：118贏球。他賽後受訪時表示，自己已經逐漸走出受傷的陰霾。

拉文今年夏天動了左膝關節修復手術，開季狀態不佳也影響到球隊戰績。不過他在12月的14場出賽中，平均攻下25.2分，投籃命中率53%、三分球命中率43.2%。

對此拉文表示，「我最近感覺很好，可以從最近的表現發現，我每場都盡全力去打。我認為球隊在進攻方面沒有問題，當全隊在防守端上下一心，我們會表現得很好。」

隊友德羅展（DeMar DeRozan）也大讚拉文的表現，「這就是我們認識的拉文，他挺身而出，提前定下勝利的基礎。他一直保持侵略性，不停地命中投籃。」

公牛近6戰取得5勝，已經逐漸走出低潮。在今日暴龍輸球後，公牛以16勝19敗的戰績上升至東區第10。儘管戰績與上季同期相比落差不少，但公牛目前的戰績其實與東區6至9名的球隊落差不大，很有機會將排名繼續往上推升。

Zach LaVine DeMar DeRozan

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