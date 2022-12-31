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NBA／波爾聯手湯普森轟72分 勇士末節靠防守逆轉拓荒者

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾全場攻下41分。 路透社
波爾全場攻下41分。 路透社

勇士今日在主場迎戰拓荒者，首節就火力全開取得16分領先，但第二、三節被拓荒者壓制，反倒陷入落後。末節勇士提升防守強度，透過防守帶動進攻打出10：0的攻勢，完成大逆轉，終場以118：112擊敗拓荒者，收下4連勝。

勇士開局就打出9：0的攻勢，湯普森（Klay Thompson）和波爾（Jordan Poole）都大爆發，兩人在這節合力拿到29分，後衛傑若米（Ty Jerome）更是在槍響前投進超遠三分球，幫助勇士這節以41：25大幅領先。

第二節戰況有所改變，勇士前3分鐘一分未得，讓拓荒者打出10：0的攻勢。拓荒者之後掌握比賽的節奏，逐漸將比分追近，半場結束前以56：60落後。

第三節拓荒者火力大爆發，以57.7%的命中率灌進40分，不僅成功逆轉比分，還將分差拉開，帶著96：88領先進入末節。

末節勇士力求振作，持續將分差咬在個位數。終於在比賽時間剩4分多鐘時，展開絕地大反攻，靠著強大的團隊防守以及快速的攻守轉換，打出10：0的攻勢，一口氣反超比分。

勇士在最後1分鐘取得114：112的領先，迪文森佐（Donte DiVincenzo）此時當英雄，成功的抄球阻止進攻，回過頭來馬上一記弧頂三分球命中，將比分改寫為117：112，時間僅剩24秒。拓荒者接下來的進攻未能再追進，勇士終場就以118：112在主場勝出。

波爾本場比賽狂砍41分，還拿到6助攻5籃板。湯普森31分5籃板，格林（Draymond Green）10分11籃板，迪文森佐雖然只拿到9分，但有9籃板4助攻4抄截，尤其末節用防守帶動全隊逆轉反擊是最大功臣。

拓荒者的部分，里拉德34分9籃板5助攻，西蒙斯（Anfernee Simons）22分7籃板，葛蘭特（Jerami Grant）19分5助攻，哈特（Josh Hart）12分11籃板7助攻。

勇士 Klay Thompson Jordan Poole 拓荒者

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