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NBA／安戴托昆波狂轟43+20退灰狼 創多項歷史紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
安戴托昆波連2場繳出驚人數據，率公鹿擊退灰狼。 法新社
安戴托昆波連2場繳出驚人數據，率公鹿擊退灰狼。 法新社

公鹿今日在主場迎戰灰狼，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）再度打出43分20籃板5助攻驚人數據，率公鹿以123：114擊敗灰狼，終止近期的4連敗。

安戴托昆波成為自1982年馬龍（Moses Malone）後，首位能夠連續2場超過40分20籃板的球員。也是繼張伯倫（Wilt Chamberlain）和貝勒（Elgin Baylor）後，第3位能連續2場至少得到40分20籃板5助攻的球員。

首節比賽戰況十分膠著，灰狼取得1分領先。第二節公鹿陷入得分低潮，近5分鐘只靠罰球得1分，也讓灰狼打出15：1的攻勢，將分差拉開為雙位數。

第三節公鹿全隊力圖振作，除了安戴托昆波攻下15分6籃板外，英格斯（Joe Ingles）也貢獻8分3助攻，幫助公鹿這節灌進39分，反倒帶著6分領先進入末節。

末節公鹿開局打出16：6的攻勢，將分差拉開。雖然灰狼一路追趕，曾把分差追到剩5分，但離超前比分始終差一口氣，終場公鹿就以123：114收下勝利。

公鹿除了安戴托昆波外，波提斯（Bobby Portis）22分14籃板。英格斯14分10助攻，兩項數據都創本季新高。

灰狼的部分，愛德華（Anthony Edwards）30分10籃板，羅素（D'Angelo Russell）15分7助攻，里德（Naz Reid）16分7籃板。

公鹿 灰狼 Giannis Antetokounmpo

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