NBA／詹姆斯生日夜狂轟47分大三元 率湖人客場擊退老鷹

今日過38歲生日的湖人球星詹姆斯（LeBron James）在作客老鷹的比賽中，打出個人本賽季最佳表現，繳出47分10籃板9助攻的準大三元數據，得分也創個人賽季新高，率湖人以130：121擊敗老鷹，給自己一個最棒的生日禮物。

老鷹球星楊恩（Trae Young）今日傷癒復出，首節就攻下13分，幫助老鷹取得10分領先。第二節詹姆斯立刻還以顏色，狂轟16分7助攻，率領湖人單節拿到39分，半場打完只以61：67落後。

第三節詹姆斯延續火熱的狀態，再轟進13分，湖人也在本節後段完成比分反超，以98：95進入末節。

末節雙方持續拉鋸，分差都在3分以內，此時詹姆斯轉換成射手模式，在比賽時間還剩3分43秒時，投進單節第3記三分球，拿到個人第40分，也將分差拉開為4分。老鷹始終沒有放棄，但時間剩58.2秒時，後衛墨瑞（Dejounte Murray）卻發生關鍵失誤，讓湖人快攻得分，取得7分領先。

此後湖人穩扎穩打，最終以130：121收下勝利。

湖人除了詹姆斯外，中鋒布萊恩（Thomas Bryant）拿到19分17籃板，衛斯特布魯克（Russell Westbrook），14分11助攻8籃板。老鷹的部分，楊恩29分8助攻，墨瑞20分9助攻，歐康古（Onyeka Okongwu）17分8籃板。