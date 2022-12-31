快訊

UFO？北韓飛彈？南韓全國目擊不明飛行物 國防部回應了

出於對美不信賴？日新安保政策 牽動美中台日四邊關係

多國對中實施入境管制！WHO呼籲中國提供更多疫情數據

NBA／湖人傳出好消息！戴維斯右腳傷勢有好轉跡象

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人球星戴維斯(左)傷勢出現好轉。 美聯社
湖人球星戴維斯(左)傷勢出現好轉。 美聯社

湖人本季戰績低迷，14勝21敗，西區第13。不過今日傳出好消息，因右腳傷勢缺席兩周的戴維斯（Anthony Davis），傷勢出現好轉的跡象。

湖人主帥漢姆（Darvin Ham）今日受訪時透露，「戴維斯的疼痛幾乎消失了，他正朝著重返球場的路上前進。」

戴維斯也向媒體透露，「目前感覺好很多，疼痛感減輕不少，我的右腳還有骨刺，可能從大學時期就存在，這造成落地時會有疼痛感，目前採取非手術治療，復原的狀況良好。」

湖人 Anthony Davis

相關新聞

NBA／詹姆斯生日夜狂轟47分大三元 率湖人客場擊退老鷹

今日過38歲生日的湖人球星詹姆斯（LeBron James）在作客老鷹的比賽中，打出個人本賽季最佳表現，繳出47分10籃板9助攻的準大三元數據，得分也創個人賽季新高，率湖人以130：121擊敗老鷹，給

NBA／三巨頭明年恐拆夥？ 美媒：湖人會考慮交易詹姆斯

湖人上季透過交易組成「三巨頭」，然而卻連季後賽都沒得打，經歷更換教練、衛斯布魯克（Russell Westbrook）改打替補後，戰績仍沒有太大的轉變，目前14勝21敗，西區第13。根據消息，隨著詹姆

NBA／湖人傳出好消息！戴維斯右腳傷勢有好轉跡象

湖人本季戰績低迷，14勝21敗，西區第13。不過今日傳出好消息，因右腳傷勢缺席兩周的戴維斯（Anthony Davis），傷勢出現好轉的跡象。 湖人主帥漢姆（Darvin Ham）今日受訪時透露

NBA／不理解多隊為他「擺爛」 法國狀元熱門：奇怪的策略

法國新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）還沒進入NBA就備受球迷討論，多家選秀預測網站都認為他是2023年NBA選秀狀元的不二人選，近期他接受《巴黎人報》採訪時，也談論他對於NBA球隊為

NBA／球迷質疑沒有他灰狼會更好 戈貝爾：GM懂我的價值

曾三度獲得年度最佳防守球員的灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），本季表現受球迷批評，灰狼近10場只贏3場，更尷尬的是這3場戈貝爾都沒上場，不過戈貝爾也回應球迷的批評。 戈貝爾受《紐約時報》

NBA ／再買20%股份 A-Rod團隊正式入主灰狼只差一步

大聯盟前球星「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez）和合夥人勞爾（Marc Lore）距離正式成為灰狼及WNBA山貓隊老闆，目前僅差一步，近日兩人已確定購買接下來20%的股份，也完成這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。