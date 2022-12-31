NBA／湖人傳出好消息！戴維斯右腳傷勢有好轉跡象
湖人本季戰績低迷，14勝21敗，西區第13。不過今日傳出好消息，因右腳傷勢缺席兩周的戴維斯（Anthony Davis），傷勢出現好轉的跡象。
湖人主帥漢姆（Darvin Ham）今日受訪時透露，「戴維斯的疼痛幾乎消失了，他正朝著重返球場的路上前進。」
戴維斯也向媒體透露，「目前感覺好很多，疼痛感減輕不少，我的右腳還有骨刺，可能從大學時期就存在，這造成落地時會有疼痛感，目前採取非手術治療，復原的狀況良好。」
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