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NBA／球迷質疑沒有他灰狼會更好 戈貝爾：GM懂我的價值
曾三度獲得年度最佳防守球員的灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），本季表現受球迷批評，灰狼近10場只贏3場，更尷尬的是這3場戈貝爾都沒上場，不過戈貝爾也回應球迷的批評。
戈貝爾受《紐約時報》採訪時表示，「一般球迷可能不懂我能帶來的價值，但聯盟的總管（GM）懂。很多人會慶祝我失敗，我覺得這是對我的尊重，有些人總是在等待我犯錯，只是當我表現好時，那些人又沒聲音了。」
戈貝爾本季出賽30場，平均13.8分、12籃板、1.3阻攻。數據與過去幾季相比退步不少。唐斯（Karl-Anthony Towns）也已因傷缺席超過1個月，灰狼目前戰績僅16勝19敗，西區第11。
對此就有灰狼球迷發推特表示，「灰狼這賽季，RIP（安息吧）。」戈貝爾則轉發這則推文並寫道，「沒那麼快。」唐斯也點讚戈貝爾的言論。
Not so fast Pal 😊 https://t.co/HH1QvjrFCl— Rudy Gobert (@rudygobert27) 2022年12月29日
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