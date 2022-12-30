NBA ／再買20%股份 A-Rod團隊正式入主灰狼只差一步

大聯盟前球星「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez）和合夥人勞爾（Marc Lore）距離正式成為灰狼及WNBA山貓隊老闆，目前僅差一步，近日兩人已確定購買接下來20%的股份，也完成這樁收購案的第二步。

A-Rod及合夥人勞爾在2021年時與灰狼老闆泰勒達成協議，以分期的方式慢慢收購球隊，而非直接買斷，因此他們在此前已有20%股份，這一次購入20%過後，預估明年三月將會再得到20%，最後在明年12/31前購買最後40%來完成整個收購案。

另外若A-Rod及勞爾並未即時付款，泰勒依舊保有取消權利計劃。泰勒從1994年起一直為兩球隊最大股東，不過自A-Rod和勞爾在入股後就擁有比其他股東更多的話語權，並且可以對灰狼及野貓的決策做影響，僅管過程有些時候不是順利的，但他們對於完成所有計劃都十分有信心。

灰狼隊在上賽季成功打回季後賽，並在首輪與灰熊一番激戰到第六戰才倒下，休賽季也大肆補強，換來曾多次獲得最佳防守球員的戈貝爾（Rudy Gobert），希望他與唐斯（Karl-Anthony Towns）能夠組成聯盟最有威脅的雙塔，不過開季卻看不到顯著進步，並且唐斯還因傷目前還在傷兵名單，球隊戰績也只有16勝19敗，僅排西區第11的不及格成績單。至於WNBA的山貓隊則是14勝22敗，無緣進軍季後賽，因此未來A-Rod團隊將如何打造兩隻球隊也備受大家期待。