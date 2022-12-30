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NBA／不理解多隊為他「擺爛」 法國狀元熱門：奇怪的策略

聯合新聞網／ 綜合報導
法國新星溫班亞瑪是2023年狀元的熱門人選。 歐新社
法國新星溫班亞瑪是2023年狀元的熱門人選。 歐新社

法國新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）還沒進入NBA就備受球迷討論，多家選秀預測網站都認為他是2023年NBA選秀狀元的不二人選，近期他接受《巴黎人報》採訪時，也談論他對於NBA球隊為了他「擺爛」的看法。

溫班亞瑪表示，「『坦克』？這是一個奇怪的策略，我覺得這不合理，我盡量不去想這件事，雖然我聽說NBA考慮為我改變規則，但這目前與我無關。」

溫班亞瑪即將在明年1月4日滿19歲，他目前效力法甲聯賽球隊Metropolitans 92 ，本季出賽15場，平均攻下22.9分、9.6籃板、2.3助攻、3.0阻攻、1.0抄截，投籃命中率為48.6%、三分球命中率29.6%。

目前聯盟戰績倒數前5的球隊依序為：活塞、黃蜂、火箭、馬刺、魔術。值得一提的是，戰績倒數第6的湖人，今年的選秀權已經在戴維斯（Anthony Davis）交易案中送往鵜鶘。

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