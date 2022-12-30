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NBA／藍道聯手奎克利創紀錄仍輸馬刺 尼克主帥：數據沒意義

聯合新聞網／ 綜合報導
藍道(右)攻下41分，尼克仍不敵馬刺。 路透社
藍道(右)攻下41分，尼克仍不敵馬刺。 路透社

尼克今日作客馬刺主場，當家後衛布朗森（Jalen Brunson）仍因傷缺陣，儘管藍道（Julius Randle）狂飆41分、奎克利（Immanuel Quickley）也攻下生涯新高36分，尼克仍以115：122不敵馬刺，吞下近期的5連敗。

藍道全場拿到41分11籃板7助攻，奎克利36分7籃板7助攻，根據《ESPN》指出，藍道和奎克利成為尼克隊史第一對同時至少得到35分5籃板5助攻的組合。

不過尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）對此卻不以為然，「我們打得很差，輸球的時候，任何數據對我來說都沒有意義。我更注重的是球隊能做到什麼，我們得到115分，已經很足夠了，但防守、籃板及失誤都控制得很差。」

尼克先前打出8連勝後，近期吞下5連敗，目前18勝18敗，位居東區第8。在5連敗期間，藍道平均攻下32.8分、12.4籃板。

尼克

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