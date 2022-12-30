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NBA／唐西奇又改寫歷史紀錄 火箭主帥：防守他成惡夢

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇成為聯盟史上首位在連續兩場比賽中，合計拿下至少95分、20籃板、20助攻的球員，火箭坦言防守他就像惡夢。 路透社
唐西奇成為聯盟史上首位在連續兩場比賽中，合計拿下至少95分、20籃板、20助攻的球員，火箭坦言防守他就像惡夢。 路透社

兩天前才寫下NBA史上首次的60分、20籃板、10助攻大三元，獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）又在今天出戰火箭的比賽中，僅打三節就完成個人本季第8次的大三元，而唐西奇也成為聯盟史上首位在連續兩場比賽中，合計拿下至少95分、20籃板、20助攻的球員。

儘管日前寫下史詩級的大三元後才說想要喝個啤酒放鬆一下，但唐西奇在今天與火箭之戰再度上工，僅上場34分鐘就貢獻35分、13助攻、12籃板，且第三節還沒有打完就已經拿下大三元，而這是也他生涯第15場35分級的大三元，在獨行俠隊史上過去僅有兩人完成此紀錄，另一人正是現在執掌獨行俠兵符的基德（Jason Kidd）。

在唐西奇的領軍下，獨行俠今天其他球員表現也相當出色，全隊12人有得分紀錄、5人得分上雙，團隊命中率超過5成，並送出高達30次助攻，讓總教練基德直言感到開心，「這是一場偉大的團隊勝利，我們不是只有依賴唐西奇一人。」

對於唐西奇在近兩場比賽合計攻下95分，火箭總教練西拉斯（Stephen Silas）卻認為，唐西奇的傳球對於對手來說才是更為致命的武器，「一直以來，他的傳球才是真正讓他與眾不同的地方，但現在他在傳球中還不斷增加得分，這讓防守他成為一場惡夢。」

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