聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／唐西奇又改寫歷史紀錄 火箭主帥：防守他成惡夢
兩天前才寫下NBA史上首次的60分、20籃板、10助攻大三元，獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）又在今天出戰火箭的比賽中，僅打三節就完成個人本季第8次的大三元，而唐西奇也成為聯盟史上首位在連續兩場比賽中，合計拿下至少95分、20籃板、20助攻的球員。
儘管日前寫下史詩級的大三元後才說想要喝個啤酒放鬆一下，但唐西奇在今天與火箭之戰再度上工，僅上場34分鐘就貢獻35分、13助攻、12籃板，且第三節還沒有打完就已經拿下大三元，而這是也他生涯第15場35分級的大三元，在獨行俠隊史上過去僅有兩人完成此紀錄，另一人正是現在執掌獨行俠兵符的基德（Jason Kidd）。
在唐西奇的領軍下，獨行俠今天其他球員表現也相當出色，全隊12人有得分紀錄、5人得分上雙，團隊命中率超過5成，並送出高達30次助攻，讓總教練基德直言感到開心，「這是一場偉大的團隊勝利，我們不是只有依賴唐西奇一人。」
對於唐西奇在近兩場比賽合計攻下95分，火箭總教練西拉斯（Stephen Silas）卻認為，唐西奇的傳球對於對手來說才是更為致命的武器，「一直以來，他的傳球才是真正讓他與眾不同的地方，但現在他在傳球中還不斷增加得分，這讓防守他成為一場惡夢。」
Go off, fellas 🔥@luka7doncic: 35PTS | 12 REB | 13 AST | 1 STL | 2 BLK@Chriswood_5: 21 PTS | 6 REB | 1 AST | 4 AST pic.twitter.com/zWWjXLlFp0— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 2022年12月30日
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言