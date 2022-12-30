NBA／綠衫軍2球員「同步」假摔 快艇喬治不滿：裁判會被罰？
塞爾蒂克今日在主場擊敗快艇，不過場上卻出現詭異的畫面，當快艇球星喬治（Paul George）切入時，前來防守的塞爾蒂克球員布朗（Jaylen Brown）、史馬特（Marcus Smart）「同步」倒地，喬治賽後也在個人社群大吐不滿。
這個畫面發生在第四節還剩6分49秒的情況下，喬治嘗試切入過掉布朗，卻遭遇史馬特的補防，沒想到史馬特順勢往後一摔，一旁的布朗也同時摔倒，最終裁判給喬治一次進攻犯規。
Oscar-worthy performance here 👏🏽 pic.twitter.com/TYRFjcHy71— Tomer Azarly (@TomerAzarly) 2022年12月30日
喬治似乎對這次的判決十分不滿，賽後在個人IG發布限時動態，轉貼這個畫面並寫道，「裁判會因為這個被罰款嗎？」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言