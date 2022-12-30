NBA／綠衫軍2球員「同步」假摔 快艇喬治不滿：裁判會被罰？

塞爾蒂克今日在主場擊敗快艇，不過場上卻出現詭異的畫面，當快艇球星喬治（Paul George）切入時，前來防守的塞爾蒂克球員布朗（Jaylen Brown）、史馬特（Marcus Smart）「同步」倒地，喬治賽後也在個人社群大吐不滿。

這個畫面發生在第四節還剩6分49秒的情況下，喬治嘗試切入過掉布朗，卻遭遇史馬特的補防，沒想到史馬特順勢往後一摔，一旁的布朗也同時摔倒，最終裁判給喬治一次進攻犯規。

Oscar-worthy performance here 👏🏽 pic.twitter.com/TYRFjcHy71 — Tomer Azarly (@TomerAzarly) 2022年12月30日

喬治似乎對這次的判決十分不滿，賽後在個人IG發布限時動態，轉貼這個畫面並寫道，「裁判會因為這個被罰款嗎？」