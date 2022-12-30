NBA／詹姆斯施壓無效？ 美媒：湖人不會有大交易

儘管湖人球星詹姆斯（LeBron James）昨日發表渴望爭冠的言論，但根據消息指出，湖人正考慮不達成任何大型交易，度過這個賽季。

根據《洛杉磯時報》記者沃伊克（Dan Woike）的報導指出，「湖人內部人士向他透露，如果找不到一位能讓球隊成為有力競爭者的球員，他們會考慮在不做任何大交易的情況下，度過這個賽季。」

湖人主要的交易籌碼只剩兩個首輪選秀權，不過他們不願意輕易放棄選秀權，許多交易案也都因此受到阻礙。

目前湖人戰績14勝21敗，西區倒數第3。就算只以附加賽為目標，與西區第10的勇士也還有3.5場勝差。先前的報導也指出，由於戴維斯（Anthony Davis）的傷勢狀況不明朗，湖人有可能放緩補強進度。