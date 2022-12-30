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NBA／開場3秒就命中三分球 溜馬希爾德破聯盟記錄

聯合新聞網／ 綜合報導
希爾德(右)開場只花3秒就命中三分球，打破NBA紀錄。 路透社
希爾德(右)開場只花3秒就命中三分球，打破NBA紀錄。 路透社

今日溜馬在主場以135：126擊退騎士，溜馬射手希爾德（Buddy Hield）開場只花3秒就投進三分球，更是打破NBA紀錄。

希爾德在跳球時站在三分線附近，騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）剛好把球潑到他手中，他順勢轉身命中三分球，整個動作一氣呵成，總共只花3秒鐘。

根據統計，這記三分球是NBA自1996年開始有逐球文字紀錄以來，最快命中三分球紀錄，先前的紀錄是溜馬退役球星米勒（Reggie Miller），在2000年3月5日對上勇士的比賽中，花費4秒投進三分球。

希爾德本場比賽手感火燙，三分球6投5中攻進25分，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）三分球8中6，攻下29分，兩人合力用三分球擊潰騎士。

另一名射手奈史密斯（Aaron Nesmith）也攻進22分，其中一記隔扣更是讓哈利伯頓讚嘆，「這是我親眼看過的最佳扣籃。」

溜馬 騎士

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