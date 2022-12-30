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NBA／唐西奇只打三節就大三元 率獨行俠擊落火箭取5連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇(左)三節打完就拿到大三元。 美聯社
唐西奇(左)三節打完就拿到大三元。 美聯社

前場砍下60分大三元的獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic），在今日與火箭的比賽中三節打完就再度拿下大三元，也幫助獨行俠以129：114輕取火箭，收下近期5連勝，以20勝16敗，與太陽並列西區第5。

首節唐西奇就攻下14分3助攻3籃板，率領獨行俠先取得6分領先。第二節獨行俠中鋒鮑威爾（Dwight Powell）在禁區出手5次全數命中，攻下10分，幫助獨行俠半場打完以65：51領先。

下半場唐西奇持續穿針引線，三節打完就拿到32分13助攻12籃板，分差也被拉開到20分。第四節戰局沒太多改變，提前進入垃圾時間，終場獨行俠以129：114擊敗火箭。

唐西奇全場拿到35分13助攻12籃板，伍德（Christian Wood）21分6籃板，鮑威爾19分6籃板，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）18分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）15分6助攻。

火箭的部分，格林（Jalen Green）攻下23分，波特（Kevin Porter Jr.）17分7助攻，探花新秀史密斯（Jabari Smith）16分。

獨行俠 火箭 Luka Doncic

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