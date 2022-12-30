NBA／唐西奇只打三節就大三元 率獨行俠擊落火箭取5連勝

維金斯（Andrew Wiggins）因右內收肌傷勢已經連續缺席12場比賽。根據消息，他明日仍將缺席與拓荒者的比賽，預計在台灣時間1月3日對上老鷹的比賽復出。 勇士隨隊記者史萊特（Anthony

2022-12-30 13:01