NBA／莫蘭特送生涯新高17助攻 率灰熊大勝暴龍止2連敗
灰熊今日作客暴龍主場，當家球星莫蘭特（Ja Morant）傳出突破生涯新高的17次助攻，率球隊一路壓著對手打，終場灰熊以119：106擊敗暴龍，中止近期的2連敗。
暴龍當家後衛范弗利特（Fred VanVleet）因腰部傷勢無法上場，在缺少他的情況下，暴龍上半場僅攻下43分，反觀灰熊攻下60分，半場就取得17分領先。
儘管第三節暴龍火力復甦攻下32分，但灰熊的攻勢更加兇猛，灌進36分。莫蘭特三節打完就拿到19分15助攻。第四節灰熊穩扎穩打，戰局沒有太大的改變，終場就以119：106收下勝利。
莫蘭特全場比賽拿到19分17助攻，布魯克斯（Dillon Brooks）25分，中鋒亞當斯（Steven Adams）14分17籃板。
輸球的暴龍吞下近10戰的第8敗，席亞康（Pascal Siakam）25分10籃板，崔蘭特（Gary Trent Jr.）20分，巴恩斯（Scottie Barnes）14分10籃板。
major distribution from @jamorant— Memphis Grizzlies (@memgrizz) 2022年12月30日
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