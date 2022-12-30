NBA／大亂鬥後共11人被禁賽 魔術9人將分開執行

昨日魔術與活塞的比賽發生大亂鬥，多名球員違反規定，聯盟今日也公布懲處結果，活塞2名球員被禁賽，魔術則高達9名球員被禁賽，不過將分開執行。

活塞海耶斯（Killian Hayes）因揮拳攻擊M.華格納（Moritz Wagner）後腦勺，遭禁賽3場，第一時間前來助陣的隊友迪亞洛（Hamidou Diallo）則被禁賽1場。

魔術的部分，惡意犯規的M.華格納被禁賽2場。離開替補席的8名球員被禁賽1場，為了避免魔術下一場比賽無人可用，將會分開執行。

安東尼（Cole Anthony）、班霸（Mo Bamba）、卡特（Wendell Carter Jr.）、漢普頓（R.J. Hampton）、哈里斯（Gary Harris）5人，明日對戰巫師的比賽無法出賽。

F.華格納（Franz Wagner）、史戈費爾德（Admiral Schofield）、哈里斯（Kevon Harris）3人則無法出戰美國時間1月4日對戰雷霆的比賽。