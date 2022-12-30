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NBA／若詹姆斯離隊AD也留不住 美媒：湖人恐失去球星信任

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人球星戴維斯(左)與詹姆斯(右)。 路透社
湖人球星戴維斯(左)與詹姆斯(右)。 路透社

湖人球星詹姆斯（LeBron James）昨日的言論，被視為想離隊的訊號，儘管本季他無法被交易，但下季合約結束的他，是否會喊「賣我」備受外界關注。湖人記者奈特（Golden Knight）更警告，「如果詹姆斯離隊，戴維斯（Anthony Davis）也會離開。」

詹姆斯昨日賽後表示，「不想以這種水準結束職業生涯，只要陣容合適，仍然能為任何球隊做出貢獻。」

奈特直言這番言論是詹姆斯在對湖人施壓，不是在開玩笑，「如果詹姆斯離隊，戴維斯也不會留下，如果失去像詹姆斯這樣具影響力的巨星，後果將很嚴重，其他超級巨星看到詹姆斯如何被對待，還會信任湖人高層？」

奈特也表示，「當初戴維斯會加盟湖人，唯一的理由就是詹姆斯已經在陣中。這件事若發生，哪位巨星會想加入湖人？他們在原球隊能過得更好。」

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