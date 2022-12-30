NBA／網怒喊別浪費詹姆斯生涯 美媒列出6隊可能下家

湖人球星詹姆斯（LeBron James）昨日賽後受訪時表示自己仍想爭冠，相信只要陣容合適，他能為任何球隊做出應有的貢獻，外媒也撰文列出6支有望得到詹姆斯的球隊，勇士、籃網等強隊都入列。

詹姆斯即將在美國時間12月30日滿38歲，昨日他公開表示當前目標仍是爭冠，「不想以這種水準結束職業生涯，相信只要有合適的陣容，能為任何球隊做出應有的貢獻。」這番言論被外界視為對湖人高層施壓。

不少詹姆斯球迷在推特憤怒寫道，「不要浪費詹姆斯的生涯！」《CBS》記者昆恩（Sam Quinn）也列出6支可能得到詹姆斯的球隊，包括騎士、熱火、勇士、快艇、尼克及籃網。

昆恩接著分析，「詹姆斯若離開湖人，他會自己挑選新東家，如果湖人不配合，會毀掉他們在其他球員心中的聲譽，所以無論那一天何時到來，他們都必須和平分手。」