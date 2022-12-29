NBA／勇士年輕球員進步看得見 柯爾：幾周前這場贏不了

勇士今日在主場逆轉爵士，以112：107收下3連勝。目前戰績18勝18敗西區第10，距離第9的爵士僅剩半場勝差。本季他們在主場15勝2敗是全聯盟最佳；客場3勝16敗則是聯盟最差。

本場比賽勇士獲勝的關鍵是防守，他們在第四節只讓對手攻下13分。對此勇士主帥柯爾（Steve Kerr）則大力稱讚格林（Draymond Green）的防守表現，「格林有很長的手臂和精準的球場意識，他知道對手是要傳球還是投籃，對方只要多想2秒，格林就能搶先阻止進攻。」

勇士教頭柯爾大讚菜鳥鮑德溫的表現。 路透社

昨天是庫明加（Jonathan Kuminga）末節挺身而出，今天則是菜鳥鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）的三分球吹起勇士的反攻號角。

Patrick Baldwin Jr. is something the Warriors haven't had in a long while since Kevin Durant: a legitimate stretch 4 who can be a deadly pick-and-pop operator. pic.twitter.com/mX7E44PMpY — Joe Viray (@JoeVirayNBA) 2022年12月29日

談到鮑德溫的表現，柯爾表示，「他今天還在發展聯盟訓練，但有球員可能無法出戰，所以緊急將他召回，他開賽前1小時才和球隊會合。當他站在場上，命中那些三分球，改變今天比賽的勝負。」柯爾接著表示，「若是在幾周之前，這樣的比賽我們贏不了，今天比賽可以看見，我們的年輕球員都進步很多。」

鮑德溫今天攻下7投4中，包含3記三分球，共攻下11分。談到今晚的表現，他表示，「我喜歡投籃，所以我會出手。對我來說『缺乏自信』從來不是問題。」