NBA／籃網奪10連勝躍居東區第2 厄文：我提高侵略性

籃網今日以108：107險勝老鷹，拿到10連勝。這也是NBA本季目前為止最長連勝紀錄，籃網上次拿到10連勝要追朔至2005-06賽季，隊史紀錄則是2003-04賽季、2005-06賽季的14連勝。

籃網近15戰贏下14場，在公鹿今日輸球後，也讓他們以23勝12敗站上東區第2。

厄文（Kyrie Irving）全場拿到28分，其中15分出現在第四節，是球隊的致勝功臣。賽後他表示，「對我來說，當第四節到來，就是準備贏球的時間。我知道杜蘭特（Kevin Durant）需要先休息，所以我提高侵略性和效率，我很感謝隊友和教練團的信任。」

全場攻下26分的杜蘭特則將勝利歸功於團隊，「我認為整個下半場隊友們都在互相支援，我們針對幾個對手做出調整，我們順利執行，減緩他們的攻勢。」