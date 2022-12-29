NBA／狂飆33分+命中致勝罰球 國王蒙克：沙波尼斯激勵我們

國王昨日在主場不敵金塊，今日雙方再度正面交鋒，國王曾在第三節末段一度落後19分，不過末節在福克斯（De'Aaron Fox）15分的帶領下反超比數，再由蒙克（Malik Monk）的罰球命中絕殺金塊，以127：126收下勝利，也斬斷金塊的5連勝。

蒙克本場砍下賽季新高的33分，在126：126，比賽時間還剩0.7秒時站上罰球線，第一罰失手好在第2罰命中，順利幫助球隊贏球。對此蒙克表示，「我當時一直在和前隊友喬丹（DeAndre Jordan）交談，第1罰是整場比賽中感覺最好的罰球，我以為一定會進，之後我集中精神，我不想2次罰球都不中。」

Malik Monk gives the @SacramentoKings the lead and the win with a clutch free throw! https://t.co/8lAyzxEfn9 pic.twitter.com/YNN0VFHmAS — NBA (@NBA) 2022年12月29日

賽前宣布帶傷上陣的國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis），本場比賽攻下31分10籃板，對此蒙克也表示，「他帶傷上陣激勵我們，大家都知道他有多痛，這讓我們變得更加團結，這就是贏球的原因。」

本場比賽砍下40分的金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic），也稱讚國王的表現，「他們打得很好，不單只是一個人，我們攔不住他們好幾位球員。」