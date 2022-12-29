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NBA／大亂鬥後8名魔術球員恐被禁賽 華格納：我們別無選擇

聯合新聞網／ 綜合報導
魔術球員M.華格納(左)。 美聯社
魔術球員M.華格納(左)。 美聯社

儘管活塞主場已經遷移，但今日活塞在主場與魔術的激烈衝突，仍讓不少球迷回憶起2004年活塞舊主場發生的「奧本山大亂鬥」。賽後外媒更指出，魔術恐有8名球員因違反NBA規定遭到禁賽。

本次鬥毆的主角魔術M.華格納（Moritz Wagner）、活塞海耶斯（Killian Hayes）、迪亞洛（Hamidou Diallo）都被驅逐出場。

根據NBA的規定，非場上球員不能離開替補席，由於事發現場在活塞替補席，所以前往參戰的8名魔術球員可能面臨禁賽處分。包括F.華格納（Franz Wagner）、安東尼（Cole Anthony）、卡特（Wendell Carter Jr.）、哈里斯（Gary Harris）、班霸（Mo Bamba）、漢普頓（R.J. Hampton）、羅斯（Terrence Ross）以及史戈費爾德（Admiral Schofield）。

對此M.華格納的弟弟F.華格納（Franz Wagner）表示，「哥哥他目前狀況很好，我知道這是他最不想做的事。我們都知道這項規定，但當時我們別無選擇，看到隊友受到這樣的對待，真的很難忍住。」

活塞教練凱西（Dwane Casey）對此則感到不滿，「我需要一個解釋，我對規則的理解是不能離開替補席，因為那只會造成衝突擴大。」

活塞球員比伊（Saddiq Bey）受訪時也力挺隊友，「我們都很好勝，我很喜歡海耶斯和迪亞洛的反應，他們都為隊友挺身而出。」

魔術 活塞

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