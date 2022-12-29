NBA／威廉森復出秀轟新高43分 助鵜鶘險勝灰狼取4連勝

因病缺席3場比賽的鵜鶘球星威廉森（Zion Williamson），終於在今日對戰灰狼的比賽中復出。結果他本場比賽火力全開，狂轟生涯新高的43分，幫助鵜鶘在主場以119：118險勝灰狼，收下近期的4連勝。

威廉森上半場小試身手拿到10分。整體表現更好的灰狼，帶著6分領先進入下半場。第三節威廉森大爆發，在禁區肆虐，狂砍19分，也幫鵜鶘將分差追到只剩2分，進入到末節。

末節雙方你來我往，互有領先。比賽最後3分鐘，威廉森大發神威，個人包辦鵜鶘全隊所有分數，獨得14分，包含一記三分球和超前比數的罰球。灰狼最後一擊還剩4秒，不過愛德華（Anthony Edwards）後仰跳投未命中，終場鵜鶘就以119：118收下勝利。

On a MISSION 😤



Zion scored the @PelicansNBA's final 14 PTS to close out the win! pic.twitter.com/8SXvG765iH — NBA (@NBA) 2022年12月29日

鵜鶘除了威廉森外，麥凱倫（C.J. McCollum）20分6助攻，墨菲（Trey Murphy III）21分，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）12分11籃板。

灰狼的部分，愛德華和羅素（D'Angelo Russell）都攻下27分，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）19分7籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）10分8籃板4阻攻。