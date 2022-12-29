NBA／老鷹少三主力仍頑強抵抗 籃網推進10連勝贏得辛苦

近期打出9連勝、衝上東區第3的籃網，今日作客老鷹主場。老鷹包含楊恩（Trae Young）在內的3名主力球員因傷缺陣，但卻一路和籃網戰到最後一刻，籃網最後靠著杜蘭特（Kevin Durant）的跳投超前比數，終場以108：107險勝老鷹，豪取10連勝。

除了楊恩外，卡佩拉（Clint Capela）和杭特（De'Andre Hunter）也持續因傷缺陣。籃網卻沒有因此打得比較輕鬆，首節只領先1分。第二節開場甚至被老鷹打出16：2的攻勢，半場打完反而陷入7分落後。

第三節老鷹進攻當機，只攻下17分，籃網終於在本節最後1分鐘超前比數，反而帶著3分領先進入末節。

末節籃網球星厄文（Kyrie Irving）一度連得8分，將分差瞬間擴大為11分。但老鷹在暫停後展開反擊，打出10：2的攻勢。此後雙方比數緊咬，老鷹在最後一分鐘追成106：106平手，不過杜蘭特（Kevin Durant）又以跳投要回2分領先。

7 delivering in the clutch! pic.twitter.com/HKy0NVENlz — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 2022年12月29日

接著老鷹墨瑞（Dejounte Murray）上籃未得手，不過杜蘭特回過頭來發生失誤，讓墨瑞搶到球，並站上罰球線。結果他2罰僅1中，錯失追平機會。厄文接著三分球未命中，讓老鷹有最後一擊機會，可惜墨瑞再度錯過機會，三分球未命中，終場籃網就以108：107險勝老鷹。

厄文末節拿到15分，總計全場拿到28分8助攻，杜蘭特26分16籃板8助攻，克萊克斯頓（Nic Claxton）17分10籃板6阻攻。老鷹的部分，墨瑞拿下24分9籃板8助攻，柯林斯（John Collins）21分8籃板，歐康古（Onyeka Okongwu）18分13籃板3阻攻。