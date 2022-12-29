NBA／湖人里夫斯季後成FA 美媒：新合約會比卡盧索更大張

本季表現不錯的湖人小將里夫斯（Austin Reaves），將在球季結束後成為自由球員，根據消息指出，他有望獲得一份比公牛後衛卡盧索（Alex Caruso）更大張的合約。

根據《The Athletic》湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）報導，「里夫斯將尋找一份均薪超越1000萬美元的合約。卡盧索雖然防守贏過里夫斯，但里夫斯的進攻表現卻出色許多。」里夫斯本季出賽32場，平均11.2分、3.0籃板、2.1助攻，投籃命中率52.8%，三分球命中率39.6%。

卡盧索2020-2021賽季為湖人出賽58場，平均6.4分、2.9籃板、2.8助攻，投籃命中率43.6%，三分球命中率40.1%，該季結束後與公牛簽下4年3600萬美元的合約。