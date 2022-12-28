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NBA／庫明加關鍵時刻建功 湯普森：沒他我們不會贏
勇士今日在主場迎戰黃蜂，靠著湯普森（Klay Thompson）29分的發揮與年輕球員庫明加（Jonathan Kuminga）最後關頭的好表現取得勝利，賽後勇士主帥柯爾（Steve Kerr）及隊友都稱讚庫明加的好表現。
庫明加本場比賽投籃6投全進，拿下14分，在最後關頭抄截、籃板、扣籃幫助球隊取勝，對此湯普森表示，「這建立他們的信心，也增強教練的信心。庫明加不只投進很多球，他整場都守在小鮑爾（LaMelo Ball）身邊，今晚沒有他我們不會贏。」
Here were the five big Jonathan Kuminga plays in crunch time tonight vs Hornets— Anthony Slater (@anthonyVslater) 2022年12月28日
*Rips away a steal from PJ Washington
*Traffic rebound over Plumlee
*Gets available for dunk
*Floater in iso vs Hayward
*Cuts open for another dunk pic.twitter.com/kEvGuzLhqg
對於庫明加的好表現，主帥柯爾則表示，「他的防守真的非常好，你會想和他待在一起，因為他有能力影響比賽和提供能量。」
庫明加精彩的表現，也引發勇士全隊的振奮，其中格林（Draymond Green）更是相當振奮，對此庫明加表示，「隊友們只是自豪和高興看到我這樣做，我通常不會在第四節打比賽，如果教練相信你，你就必須去執行任務，讓任務順利完成。」
Dray loved JK’s finish tonight 🤝 pic.twitter.com/QyAxYQ3VMy— Alex Espinoza IV (@AlexEspinozaIV) 2022年12月28日
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