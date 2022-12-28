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NBA／綠衫軍雙槍各砍至少38分 隊史37年來首見

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
塞爾蒂克球星泰托姆。 美聯社
塞爾蒂克球星泰托姆。 美聯社

波士頓雙槍泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown），在今天比賽中各拿到38分、39分，率領綠衫軍輕鬆拿3連勝。

根據統計，塞爾蒂克隊史上一次出現同場搭檔各飆至少38分的情況，已經要追溯到1985年。當時「大鳥」柏德（Larry Bird）狂轟48分，派瑞許（Robert Parish）則是拿到38分。

此外，這也是泰托姆和布朗本季第6次同場破30分，近50年來，只有一對組合能在新年之前累積這麼多次，那就是1973-74年賽季的馬拉維奇（Pete Maravich）和哈德森（Lou Hudson）。當時他們在新年之前完成7次同場破30分。

另一方面，泰托姆和布朗生涯已經累積17次同場破30分，超越喬丹（Michael Jordan）和皮本（Scottie Pippen），排名史上第3。

賽後被問到雙槍的數據表現，泰托姆表示：「上個賽季你們還想交易走我們其中一人，結果現在你們拿我們跟喬丹（Michael Jordan）、皮本（Scottie Pippen）相比。我們是沒有像你們說的那麼糟糕，但我們也沒有喬丹和皮本那麼優秀。」

對於綠衫軍雙槍的強勢發揮，史馬特（Marcus Smart）則說：「你只需要坐下來享受表演就好。」

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