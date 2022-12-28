NBA／唐西奇神蹟引眾球星讚嘆 杜蘭特：跟打電動一樣扯

獨行俠唐西奇（Luka Doncic）今日打出NBA歷史首次60分21籃板10助攻大三元。賽後眾現役球星及退役傳奇皆發推文表達對唐西奇的讚嘆。

籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）表示，「唐西奇今晚的表現是《NBA 2K》裡才有可能發生的情節，跟打電動一樣扯。」

That was a MyCareer type performance from Luka tonight. Some video game shit — Kevin Durant (@KDTrey5) 2022年12月28日

老鷹球星楊恩（Trae Young）也表示，「唐西奇在享受比賽，這場比賽很簡單。」

Luka just having fun!

The game EZ @luka7doncic ! — Trae Young (@TheTraeYoung) 2022年12月28日

前隊友波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）則表示，「60、20、10，這太離譜了。」

60/20/10?? este tio no es normal @luka7doncic — Kristaps Porzingis (@kporzee) 2022年12月28日

「達拉斯可以開始打造另一座雕像了。」退役球星賈奈特（Kevin Garnett）說。