NBA／唐西奇神蹟引眾球星讚嘆 杜蘭特：跟打電動一樣扯
獨行俠唐西奇（Luka Doncic）今日打出NBA歷史首次60分21籃板10助攻大三元。賽後眾現役球星及退役傳奇皆發推文表達對唐西奇的讚嘆。
籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）表示，「唐西奇今晚的表現是《NBA 2K》裡才有可能發生的情節，跟打電動一樣扯。」
That was a MyCareer type performance from Luka tonight. Some video game shit— Kevin Durant (@KDTrey5) 2022年12月28日
老鷹球星楊恩（Trae Young）也表示，「唐西奇在享受比賽，這場比賽很簡單。」
Luka just having fun!— Trae Young (@TheTraeYoung) 2022年12月28日
The game EZ @luka7doncic !
前隊友波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）則表示，「60、20、10，這太離譜了。」
60/20/10?? este tio no es normal @luka7doncic— Kristaps Porzingis (@kporzee) 2022年12月28日
「達拉斯可以開始打造另一座雕像了。」退役球星賈奈特（Kevin Garnett）說。
It’ll be another statue in Dallas… Luka is like that! 🤷🏾♂️— Kevin Garnett (@KevinGarnett5KG) 2022年12月28日
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