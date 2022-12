NBA／如何看待60分大三元？唐西奇笑回：打破自己籃板紀錄

獨行俠當家球星唐西奇(Luka Doncic)今日拿到60分21籃板10助攻,完成前無古人的壯舉。賽後他開玩笑地表示,「這打破了諾威茨基(Dirk Nowitzki)保持的隊史單場得分紀錄,也打破我個人的籃板紀錄。」

唐西奇在正規時間最後關頭,故意罰球不進,搶到進攻籃板,投進追平分。對此他表示,「我當下還以為贏下比賽了,這真的令人印象深刻,要稱讚隊上的大個子努力拚搶球,讓我有機會搶到球,在最後一秒回擊。整個團隊都在進步,每個人都投入其中,我們相信彼此。」

負責主防唐西奇的尼克後衛葛萊姆斯(Quentin Grimes)也表達自己已盡全力,「我試著解決他每次擋拆進攻,但他卻幾乎完成每一次進攻。他持球的時候很聰明,無球的時候也要注意他在球場上的位置,他會成為聯盟前3的球員是有原因的,我必須向他致敬。」

尼克主帥錫伯杜(Tom Thibodeau)則直言,「唐西奇是怪物球員。他打得很好,而且打得很有侵略性,但我們不能一直對同個人犯規,讓他罰球22次。」

