NBA／如何看待60分大三元？唐西奇笑回：打破自己籃板紀錄

獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）今日拿到60分21籃板10助攻，完成前無古人的壯舉。賽後他開玩笑地表示，「這打破了諾威茨基（Dirk Nowitzki）保持的隊史單場得分紀錄，也打破我個人的籃板紀錄。」

唐西奇在正規時間最後關頭，故意罰球不進，搶到進攻籃板，投進追平分。對此他表示，「我當下還以為贏下比賽了，這真的令人印象深刻，要稱讚隊上的大個子努力拚搶球，讓我有機會搶到球，在最後一秒回擊。整個團隊都在進步，每個人都投入其中，我們相信彼此。」

Mandar un juego a tiempo extra al estilo de Luka Doncic. 🪄🏀 #MFFLpic.twitter.com/iR0LXiq85d — Dallas Mavericks en español (@Dallasmavsesp) December 28, 2022

負責主防唐西奇的尼克後衛葛萊姆斯（Quentin Grimes）也表達自己已盡全力，「我試著解決他每次擋拆進攻，但他卻幾乎完成每一次進攻。他持球的時候很聰明，無球的時候也要注意他在球場上的位置，他會成為聯盟前3的球員是有原因的，我必須向他致敬。」

尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）則直言，「唐西奇是怪物球員。他打得很好，而且打得很有侵略性，但我們不能一直對同個人犯規，讓他罰球22次。」