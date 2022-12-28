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NBA／唐西奇繳60分史詩級大三元 尼克主帥：怪物！

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獨行俠隊唐西奇。路透
獨行俠隊唐西奇。路透

獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）今天繳出不可思議數據，面對尼克隊他出賽47分鐘，全場31投21中狂轟60分、21籃板、10助攻、2抄截、1阻攻，助隊延長賽以126：121力退尼克隊，獨行俠教頭基德（Jason Kidd）形容，唐西奇已經達到傳奇球星等級，甚至還創造出屬於自己的成就和故事。

過去只有張伯倫（Wilt Chamberlain）和貝勒（Elgin Baylor）締造過單場至少50分、20籃板、10助攻紀錄，單場60分的「大三元」也只有2018年的「大鬍子」哈登（James Harden）完成過。

基德提到，能締造史無前例的空前紀錄十分不容易，「在他之前有許多優秀球員，像是貝勒和張伯倫，他也到那等級，然後還做出區隔，讓人望塵莫及。」

獨行俠中鋒鮑威爾（Dwight Powell）也說，大家都知道唐西奇有多突出，但他總能用不同方式再展現出更高一階的水準，「就是今晚，沒有任何方式可以準確形容這一切，真的難以置信，唐西奇與眾不同。」

唐西奇今天的史詩級表現，連對手尼克教頭錫伯杜（Tom Thibodeau）也折服，還以「怪物」等級的球員來形容唐西奇。

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