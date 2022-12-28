NBA／唐西奇引領神奇大逆轉 獨行俠創20年首見紀錄
唐西奇（Luka Doncic）對尼克一戰狂飆60分21籃板10助攻，寫下前無古人的非凡紀錄，已經堪稱不可思議；而獨行俠這場比賽能夠上演逆轉進而在延長賽取勝，更是萬中選一的奇蹟之役。
第四節結束前26秒，麥克布萊德（Miles McBride）兩罰命中讓尼克領先分數來到9分差。眼看大勢已去，獨行俠的神奇逆轉秀才正要開始。
伍德（Christian Wood）率先砍進三分球，葛萊姆斯（Quentin Grimes）發生失誤，球被唐西奇抄走，小哈德威嘗試三分未果，但唐西奇搶下進攻籃板，隨後進算加罰，讓獨行俠只花11秒就追到指只差3分。
暫停過後，獨行俠送麥克布萊德上罰球線，他兩罰一中；丁威迪（Spencer Dinwiddie）此時再度開火，飆進至關重要的三分球，雙方僅剩1分差距。麥克布萊德再度站上罰球線，這一次他把握住機會。
領先3分的尼克面對對方的最後一波進攻，決定讓唐西奇罰球，不給外線投射機會。在時間只剩4秒情況下，唐西奇先是罰進第一球，之後故意不進，但接著他在亂軍之中搶到球權，並且順勢將球投進，讓獨行俠奇蹟般的追平比分，硬是將比賽帶進延長。
賽後根據《ESPN》統計，過去20個賽季，在第四節還剩35秒或更少時間的比賽中落後至少9分的球隊，最終戰績是0勝13884敗。
換言之，唐西奇如籃球之神上身的瘋狂表現，為獨行俠創造了歷史，讓這個數字變成了「1勝13884敗」。
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